تدشين ماكينات جديدة لمركز غسيل الكلى بمستشفى الدبة

دشن المدير التنفيذي لمحلية الدبة الأستاذ محمد صابر كشكش مساء الخميس ماكينتين جديدتين لمركز غسيل الكلى بمستشفى الدبة مقدمة من الهلال الأحمر القطري، ووقف على آخر المستجدات في تأهيل وصيانة مستشفى الدبة ، كما أوضح استعدادهم لتوفير كافة المعينات وتحسين بيئة العمل الطبية في إطار تطوير العمل الصحي بمحلية الدبة .

فيما أكد رئيس مجلس أمناء مركز غسيل الكلى الأستاذ إبراهيم محمد الحسن سعيهم المستمر لتذليل كافة العقبات التي تواجه مرضى غسيل الكلى بمحلية الدبة شاكراً مدير شركة البسملة السيد الوسيلة الرشيد الذي قدم ” مولد كهربائي” للمركز حتى لا يتأثر المرضى بقطوعات الكهرباء .