مجلس شؤون الأحزاب السياسية يعلن بدء تجديد البيانات الدورية للأحزاب حتى 15 مارس 2026

أعلنت دكتورة ليلى عثمان ابراهيم رئيس مجلس شؤون الأحزاب السياسية، عن بدء فترة تجديد البيانات الدورية لكافة الأحزاب السياسية المسجلة، وذلك في إطار جهوده الرامية إلى تعزيز الشفافية وتحديث سجل الأحزاب للعام 2026.

وأكدت أهمية التزام الأحزاب السياسية بتقديم كشوفات العضوية المحدثة والبيانات المالية في موعد أقصاه 15 مارس 2026، موضحة أن التحديثات تشمل أسماء رئيس الحزب وأعضاء الهيئات القيادية، ومقار الأحزاب، إلى جانب الموازنات السنوية المعتمدة.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار دور المجلس الرقابي والتنظيمي لضمان ممارسة الأحزاب لأنشطتها وفقاً للقانون، وتعزيز جاهزيتها للاستحقاقات السياسية، بما يسهم في ترسيخ مبادئ الشفافية والديمقراطية الحزبية.

ودعت رئيس المجلس، الأحزاب السياسية إلى استيفاء متطلبات التحديث عبر قنوات التواصل الرسمية، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للمجلس و البريد الإلكتروني.

الموقع الإلكتروني: www.ppac.gov.sd

البريد الإلكتروني: info@ppac.gov.sd

سونا