وزارة الشباب والرياضة تواصل انفتاحها على الولايات

سجل الدكتور هاني أحمد تاج السر، وكيل وزارة الشباب والرياضة زيارة لولاية الجزيرة عصر امس، شملت مناطق شمال الجزيرة وعددًا من المناشط الشبابية والرياضية، في إطار برنامج الوزارة للتواصل مع القواعد.

حيث كان في استقباله الأستاذ طارق عثمان يوسف وزير الشباب والرياضة بالولاية، والعقيد الياقوت الطيب البشير، قائد الاستنفار، وقيادات العمل الشبابي ممثلة في الأستاذ جلال حامد رئيس الهيئة الشبابية الاتحادية، والأستاذ معاوية إسماعيل إبراهيم نائب رئيس الهيئة السودانية لتمكين الشباب، والأستاذ جادين أحمد جادين، إلى جانب العقيد محمد حمزة بابكر.

وشهد وكيل الوزارة فعاليات ختام دورة شهداء السريحة التي جاءت وفاءً لذكرى الشهداء وتعزيزًا لدور الرياضة في ترسيخ قيم الوحدة والتماسك الاجتماعي، بمشاركة واسعة لمنتخبات المنطقة.

وخلال الزيارة قدّمت الوزارة معدات رياضية للناشئين وشباب المنطقة دعمًا للأنشطة القاعدية وتشجيعًا لاكتشاف المواهب، في خطوة وجدت إشادة واسعة من مجتمع المحلية.

كما زار الوكيل منطقة “ألتي” وكان في استقباله المقدم محمد أحمد يوسف والكابتن عصمت حمد مضوي وأسرة نادي النهضة، حيث قُدّم شرح حول مشروع استاد ألتي الرياضي وخطط تنشيط العمل الشبابي.

وفي كلمته بنادي النهضة أكد مولانا دكتور هاني تاج السر أن الرياضة تسهم في التكوين الفكري للشباب وتحفظهم من السلوكيات السالبة، مشيرًا إلى أن بناء البلاد يتطلب شبابًا واعيًا سليمًا، وأن الوزارة تدعم إحياء النفير الشبابي والمعسكرات، معلنًا أن مؤتمر الشباب الثالث سيُعقد بولاية الجزيرة، وداعيًا لأن يكون نادي النهضة نواة لنادٍ متكامل يقود نهضة الشباب.

ورافق وكيل الوزارة في الزيارة الأستاذ عبدالرحيم الصديق الحفيان مدير الإدارة العامة للرياضة بالوزارة الاتحادية، وذلك في إطار تعزيز التنسيق بين المركز والولاية.

وتأتي الزيارة تأكيدًا لنهج الوزارة في تمكين الولايات ودعم المبادرات القاعدية، وتعزيز دور الرياضة في حماية الشباب وبناء المجتمع.

