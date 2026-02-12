وزير مالية سنار يدعو لرفع كفاءة التحصيل الإلكتروني لتعزيز الإيرادات

التقى دكتور محجوب أحمد محمد، وزير المالية بولاية سنار، اليوم بسنجة وفد شركة سوداني للاتصالات برئاسة الاستاذ محمد حسن بشير، مدير إدارة المؤسسات، بحضور دكتور ماجد عبد الحكم، مدير الميزانية، والدكتورة منى نمر، مدير إدارة التحصيل، بحضور مدير شركة سوداني بالولاية.

وأكد وزير المالية خلال اللقاء على أهمية تطوير نظم الاتصالات، خاصة في تطبيق “إيصالي”، الذي يساهم في استعادة جزء كبير من الإيرادات المفقودة، داعياً إلى تقوية الشبكات وتوسيع خدماتها لتشمل المناطق الطرفية.

من جهته، قال محمد حسن بشير إن الزيارة تهدف إلى الوقوف على مستوى الخدمات الحالية وإضافة خدمات جديدة تتماشى مع توجهات الدولة في التحصيل الإلكتروني، مشيراً إلى أن الشركة لديها حزمة من الخدمات المهمة للولاية والدولة.

بدوره، قدم الدكتور محمد أحمد الجاك، مدير تقنية المعلومات بالوزارة، تنويراً حول الاحتياجات الفنية للولاية، مؤكداً على شراكة الوزارة مع سوداني لتطوير برنامج “إيصالي”، مع الدعوة إلى صيانة الوحدات الحالية وإضافة وحدات جديدة بأسرع وقت ممكن لتحقيق الأهداف المرجوة.

سونا