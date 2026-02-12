وزير الشباب والرياضة يهنئ نظيره المصري بمناسبة توليه منصب وزير الشباب والرياضة

أعرب البروفيسور أحمد آدم، وزير الشباب والرياضة عن تهانيه الحارة للأستاذ جوهر نبيل، بمناسبة نيله ثقة القيادة المصرية لتولي منصب وزير الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية.

وأكد البروفيسور أحمد آدم على تطلعه لتعزيز العلاقات الشبابية والرياضية بين السودان ومصر خلال فترة تولي الأستاذ جوهر نبيل مهامه الجديدة، مشيدا بالمسيرة المتميزة التي خلفها وزير الشباب والرياضة السابق، ومتمنيا للوزير الجديد نجاحا مستمرا وعطاءً متجددا في خدمة الشباب والرياضة في مصر والمنطقة.

سونا