وزير الشباب والرياضة يهنئ أبطال السودان على الإنجازات الرياضية القارية

قدم البروفيسور أحمد آدم أحمد، وزير الشباب والرياضة، تهانيه الحارة لأبطال السودان الرياضيين بعد تألقهم في البطولات القارية.

وشملت التهاني: علا هيثم، لاعبة منتخب الووشو كونغ فو المشاركة باسم السودان، التي نالت الميدالية الذهبية في بطولة أفريقيا المقامة بالقاهرة، بعد منافسة قوية مع بطلة مصر، و عمر الأمين، بطل السودان في الجودو، الذي فاز ببطولة الماسترز الدولية للجودو، مسجلاً إنجازاً جديداً لرياضة السودان على المستوى العالمي.

وأكد الوزير أن هذه الإنجازات تعكس روح أبناء السودان في رفع راية الوطن على الصعيدين الإقليمي والدولي، مشدداً على مواصلة دعم الرياضات الفردية والجماعية للوصول إلى منصات التتويج الدولية، لتظل راية الوطن مرفوعة في كل المحافل.

سونا