ختام الدورة التدريبية في مجال الإعلام التلفزيوني بفضائية كسلا

اختتمت اليوم باستديوهات فضائية كسلا الدورة التدريبية في مجال الإعلام التلفزيوني التي نظمتها مؤسسة الراهن الاعلامية مركز بيدو للإنتاج الاعلامي والتدريب بالتعاون مع هيئة اذاعة وفضائية كسلا والتي استمرت 14 يوما احتوت على أساسيات العمل التلفزيوني، أخلاقيات الإعلام التلفزيوني، اعداد وتقديم البرامج، إنتاج الأفلام الوثائقية، التصوير الإضاءة والديكور، والاخراج والمونتاج.

وقال والي كسلا المكلف اللواء ركن (م) الصادق محمد الازرق لدى مخاطبته ختام الدورة ان الدورة تاتي ضمن سلسلة حلقات التطوير بفضائية كسلا ذات البنيات التحتية الكبيرة، واوضح ان ولاية كسلا تمتلك من المقومات الكبيرة في مختلف المجالات خاصة الإعلام، كاشفا عن رؤية الولاية في تغيير الواجهة الاعلامية للفضائية في العام الحالي في مختلف الأشكال الادارية والفنية .

وقدم شكره لمؤسسة الراهن ومركز بيدو للتدريب لتنظيم الدورة التدريبية في اطار التعاون مع الفضائية، مشيرا الى ان النماذج التي قدمت خلال برنامج التدريب تنم عن وجود خامات طيببة ستكون دافعا للعمل بالفضائية.

وجدد الوالي اهتمام حكومة الولاية بالفضائية وتسخير المعينات التي تدفع بدورها الإعلامي، واعلن الوالي عن تدشين عمل الفضائية بشكله الجديد خلال شهر رمضان المعظم، ووجه الوالي إدارة الفضائية للاهتمام بالمتدربين ومنحهم مزيدا من فرص التدريب لصقل ما تلقوه من خلال الدورة التدريبية.

وأشار مدير الهيئة الاستاذ حيدر عثمان الى اهتمام والي كسلا بالعمل الاعلامي ودعمه المقدر لتطوير الهيئة وعملها، وقال ان كسلا من اوائل الولايات التي طرقت مجال الاعلام الا انها أصابها نوع من الركود في فترة من الفترات، واوضح ان الدورة التدريبية كانت بمثابة ضخ دماء جديدة في شريان الهيئة والعمل الاعلامي منوها الى ان الهيئة في العام الحالي مقبلة على عمل اعلامي كبير في مختلف المجالات والمضمون للرسالة الاعلامية.

وعبر إدريس علي سليمان مدير مؤسسة الراهن عن سعادته بالشراكة مع الهيئة في تنفيذ برنامج الدورة التدريبية، مشيرا الى اهتمام والي كسلا بالإعلام من الرعاية والمتابعة، واشاد برغبة المتدربين وحرصهم على امتلاك المعلومة واحداث التغيير.

وعبرت ممثلة الدارسين سارة حسن عثمان عن سعادتهم بنجاح الدورة التدريبية، مشيرة الى حجم الاستفادة التي تلقوها من التدريب واتاحة الفرصة لصقل معارفهم واظهارها .

سونا