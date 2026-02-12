والي الجزيرة المكلف يطلع على الترتيبات الإدارية الخاصة بإشراف الولاية على امتحانات المراكز الخارجية ومدارس الصداقة بدول المهجر

اطّلع الأستاذ مرتضى إسماعيل البيلي أمين عام حكومة ولاية الجزيرة الوالي المكلف لدى لقائه بمكتبه صباح اليوم، وفد وزارة التعليم والتربية الوطنية برئاسة الأستاذ الشريف بابكر الشريف المدير التنفيذي لمكتب الوزير بحضور الأستاذ عبد الله أبو الكرام مدير عام وزارة التربية والتعليم، على مجمل الترتيبات الإدارية والفنية الخاصة بإشراف الولاية على إمتحانات المراكز الخارجية ومدارس الصداقة بدول المهجر لمرحلتي الإبتدائي والمتوسط للعام 2026.

حيث استعرض الوفد التدابير المشتركة التي تم الإتفاق عليها بموجب مذكرة التفاهم بين الوزارة الاتحادية والوزارة الولائية والتي شملت الجوانب التنظيمية والفنية وآليات التنسيق ومعالجة الطوارئ الإجرائية بما يضمن انسياب الإمتحانات وفق الضوابط المطلوبة.

من جانبه شدّد الوالي المكلف على أهمية إحكام التنسيق بين المستويات الإتحادية والولائية ووضع حلول استباقية لأي طارئ قد يؤثر على سير الإمتحانات، مؤكداً حرص حكومة الولاية على إنجاح التجربة.

فيما أكد مدير عام وزارة التربية والتعليم بالولاية جاهزية وزارته وخبرتها المتراكمة في إدارة الإمتحانات.

وأوضح رئيس الوفد أن الجزيرة مؤهلة لإدارة مراكز الإمتحانات الخارجية، مشيراً لضرورة معالجة ملاحظات تجربتها السابقة مبيناً أن عدد المراكز الخارجية تبلغ (18) مركزاً مع توقع الزيادة.

