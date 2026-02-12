الزراعة والري تبدأ حملة لمكافحة الحشائش النيلية في مشروع حلفا الزراعي

أعلنت وزارة الزراعة والري، بدعم من وزارة المالية، عن بدء تنفيذ برنامج لمكافحة الحشائش النيلية في قنوات الري بمشروع حلفا الزراعي، وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتحسين كفاءة الري وضمان تدفق المياه لضمان نجاح الموسم الزراعي.

وأفاد البروفيسور عصمت قرشي عبد الله، وزير الزراعة والري، أن البرنامج أجزيت له ميزانية تقدر بحوالي 300 مليون جنيه سوداني، ويستهدف القضاء على أعشاب النيل التي تعيق تدفق المياه في قنوات الري وتؤثر سلباً على كفاءة التشغيل لمنظومة الري وتقلل الإنتاج الزراعي.

وأكد قرشي أن مكافحة الحشائش النيلية تحظى باهتمام كبير من الوزارة، حيث تم تشكيل لجنة فنية مختصة من خبراء الري وأيضاً تضم خبراء من الإدارة العامة لوقاية النباتات، مشيراً إلى وجود تنسيق مستمر مع جهات بحثية محلية وإقليمية ودولية، بهدف تطوير وتنفيذ برنامج وطني شامل لمكافحة هذه الحشائش وفق أسس علمية مستدامة.

وفي هذا السياق، أعرب السيد الوزير عن شكره لوكيل وزارة المالية وللجنة العليا المعنية بإنجاح الموسم الشتوي على تناولهم لقضايا الموسم الزراعي ودعمهم للبرامج الاسعافية والتنموية للقطاع، مؤكداً أن هذا التعاون يسهم في تعزيز الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي.

سونا