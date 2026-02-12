والي القضارف يدشن برنامج الزكاة لشهر رمضان بكلفة (17.5) مليار جنيه

دشن والي القضارف المكلف الفريق الركن محمد احمد حسن اليوم برنامج الزكاة بالولاية لشهر رمضان تحت شعار (عبادة تتجدد وعطاء يتمدد) بمشاركة مدير عام وزارة الرعاية الاجتماعية وامين الزكاة بالولاية بكلفة (17.5) مليار جنيه والذي تستفيد منه (101,308) أسرة في محاور فرحة الصائم، مائدة الرحمن، دعم الأسر المتعففة، دعم المؤسسات والمنظمات ودور الإيواء والتكايا، دعم أسر شهداء معركة الكرامة، وكفالة الايتام والعجزة.

وخلال مخاطبته البرنامج امام ديوان الزكاة بالولاية وجه والي القضارف المكلف ديوان الزكاة بالولاية بالاستمرار في برامج الدعم للحد من الفقر وتقديم العون والعطاء لكافة الشرائح المستهدفة، مشيدا بدور المكلفين الذين اخرجوا زكاتهم طواعية ابتغاءا لمرضاة الله تعالى وديوان الزكاة في تقديم الأموال في شكل برامج للضعفاء والمحتاجين.

واكدت الاستاذة اسيا عبدالرحمن مدير عام وزارة الرعاية الاجتماعية بالولاية ان القضارف تظل في ريادة المبادرات على مستوى السودان في دعم الشرائح المستهدفة عبر المنظمات بجانب ديوان الزكاة، مشيرة للتنسيق المشترك مع كافة الجهات من أجل توفير الحياة الكريمة للفقراء والمساكين عبر سجل اجتماعي موحد، مشيرة إلى أن برنامج شهر رمضان يمثل دفعة قوية للجهات المستهدفة.

من جهته أشار الأستاذ بشير محمد عمر امين ديوان الزكاة بولاية القضارف الى أن برنامج شهر رمضان يعد إضافة حقيقية للشرائح المرصودة بكلفة فاقت (17) مليار جنية بزيادة (20%) عن العام الماضي بجانب برامج إطلاق سراح النزلاء بقيمة (150) مليون جنيه.

