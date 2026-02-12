وزير صحة القضارف يقف على مشروع المحرقة الطبية

ثمّن د. أحمد الأمين آدم، المدير العام لوزارة الصحة بولاية القضارف الوزير المكلف، الدعم المتواصل الذي يقدمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمحاور الخدمات بالولاية، لا سيما في مجالات الخدمات الصحية، وتوفير الطاقة الشمسية للمؤسسات الصحية، ومشروعات المياه، وتحسين سبل كسب العيش، مؤكداً أن هذا الدعم يمثل إضافة حقيقية لجهود الولاية في دعم البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك لدى وقوفه اليوم على مشروع المحرقة الطبية الممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، برفقة الممثل المقيم للبرنامج بالسودان السيد لوكا رندا، ومدير مكتب البرنامج بالولاية، والمدير التنفيذي لبلدية القضارف الأستاذ يعقوب العبيد، وعدد من المسؤولين بوزارة الصحة والبرنامج.

وأكد الأمين أن المحرقة الطبية سيكون لها أثر كبير في تحسين الوضع الصحي والبيئي بالولاية، من خلال الإسهام في التخلص السليم والآمن من النفايات الطبية والخطرة، والحد من المخاطر الصحية ويحافظ على سلامة الكوادر والمجتمع والمعالجة المتكاملة للنفايات، و تغطية احتياجات المرافق الصحية بالولاية في مجال إدارة النفايات الطبية وفق المعايير المعتمدة.

من جانبه، أوضح الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالسودان، السيد لوكا رندا، أن مشروع المحرقة الطبية بولاية القضارف يأتي بدعم من شركاء التنمية والتمويل العالمي لمعالجة مشاكل النفايات الطبية بتكلفة تتجاوز 3 مليون دولار، ويهدف إلى تعزيز النظم البيئية والصحية بالولاية، مثمناً مستوى التعاون والتنسيق مع حكومة ولاية القضارف، معبراً عن شكره للمانحين الذين أسهموا في دعم المشروع.

سونا