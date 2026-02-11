اجراء اول عملية جراحية بمستشفى أمبدة النموذجي بعد أعمال التأهيل والتحدي

تم يوم الثلاثاء بمستشفى امبدة النموذجي إجراء أول عملية جراحية من نوعها عقب اكتمال أعمال التأهيل والتحديث الشامل بالمستشفى، حيث أُجريت عملية إزالة مرارة بنجاح على يد مستر علي عدلان والطاقم الجراحي المساعد له.

ويأتي هذا الإنجاز تتويجاً لمرحلة التعافي التي شهدتها وزارة الصحة ولاية الخرطوم والمستشفى وعودته للعمل بحلة زاهية، بعد تنفيذ حزمة من التحديثات شملت تطوير البنى التحتية، وتوسعة قسم العمليات، وصيانة العنابر، إلى جانب تجهيز وحدة العناية المكثفة وفق المعايير المطلوبة.