سياسية
اجراء اول عملية جراحية بمستشفى أمبدة النموذجي بعد أعمال التأهيل والتحدي
تم يوم الثلاثاء بمستشفى امبدة النموذجي إجراء أول عملية جراحية من نوعها عقب اكتمال أعمال التأهيل والتحديث الشامل بالمستشفى، حيث أُجريت عملية إزالة مرارة بنجاح على يد مستر علي عدلان والطاقم الجراحي المساعد له.
ويأتي هذا الإنجاز تتويجاً لمرحلة التعافي التي شهدتها وزارة الصحة ولاية الخرطوم والمستشفى وعودته للعمل بحلة زاهية، بعد تنفيذ حزمة من التحديثات شملت تطوير البنى التحتية، وتوسعة قسم العمليات، وصيانة العنابر، إلى جانب تجهيز وحدة العناية المكثفة وفق المعايير المطلوبة.
وأكدت الدكتورة فريدة علي المدير العام للمستشفى أن هذا النجاح يعكس ثمرة الجهود الدؤوبة والمتواصلة التي بذلها العاملون بالمستشفى لتطوير الخدمات الصحية وتحسين جودة الاداء بالمستشفى.
سونا