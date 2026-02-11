في مؤتمر صحفي.. والي شمال دارفور يستعرض أوضاع الولاية والنازحين إلى الولايات الآمنة

استعرض والي ولاية شمال دارفور الحافظ بخيت محمد الأوضاع التي تمر بها الولاية، بالإضافة إلى أوضاع النازحين بعدد من الولايات، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء بدار الشرطة بمدينة بورتسودان حاضرة ولاية البحر الأحمر.

وأضاف الحافظ أنه تم افتتاح مكاتب لمتابعة أوضاع نازحي الولاية في الولايات التي نزحوا إليها نتيجة لجرائم مليشيا الدعم السريع المتمردة، مشيرًا إلى أنه تم مؤخرًا تفقد أوضاع النازحين في الولايات الآمنة التي نزح إليها سكان الولاية في كل من ولايات الخرطوم والشمالية والنيل الأبيض وكسلا والقضارف وغيرها من الولايات، حيث وقفوا على آليات وطبيعة تسهيل تقديم العمل الإنساني، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة في الولايات المعنية، مشيدًا بدور كل ولاة الولايات الذين بذلوا جهودًا كبيرة في تقديم العون لكل النازحين نتيجة الحرب، وخاصة نازحي ولاية شمال دارفور.

ولفت أن الولاية تسعى إلى دمج النازحين الذين يقيمون في المعسكرات داخل المجتمعات التي نزحوا إليها، وذلك من أجل تفادي أي إشكاليات قد تحدث مستقبلًا، مؤكدًا استقرار أوضاع النازحين في معسكر العفاض بالولاية الشمالية.

واشار الوالي إلى أن الولاية تعمل جاهدة لاستخراج الأوراق الثبوتية لكل سكان الولاية، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات المختصة لتخفيض رسوم استخراج الشهادات، إلى جانب العمل على توفير بطاقات علاجية عبر التأمين الصحي والرعاية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن هذا العمل تم عبر تكوين لجان تنسيقية لتنفيذه تسهيلًا للمواطنين في كل من الخرطوم والنيل الأبيض والقضارف، وأن هناك تنسيقًا يتم حاليًا لتكملة بقية مكاتب الولايات لتسهيل تقديم الخدمات التي يحتاج إليها المواطنون.