إدارة جامعة الخرطوم تستأنف العمل من داخل المجمعات عقب إجازة عيد الفطر
أعلنت إدارة جامعة الخرطوم استئناف جميع الأنشطة الأكاديمية والإدارية بمقار الجامعة المختلفة عقب إجازة عيد الفطر المقبلة، في خطوة تعكس التقدم في تهيئة البيئة الدراسية ودعم استقرار العملية التعليمية بالعاصمة.
وجاء القرار بعد نجاح الإدارة في تجهيز البيئة التعليمية بكلية التربية، واستقبال الطلاب الجدد، وانطلاق المحاضرات حضورياً، بما يسهم في تعزيز مسار عودة الحياة المدنية إلى طبيعتها في الخرطوم بعد سنوات من التحديات.
ووجّه مدير الجامعة، البروفيسور عماد الدين الأمين الطاهر عرديب، جميع عمداء الكليات ومديري المراكز والإدارات بالالتزام بتنفيذ توجيهات الإدارة ووضع القرار موضع التنفيذ وفق الترتيبات المعتمدة.
وأكدت إدارة الجامعة أن استئناف الدراسة والعمل من داخل المجمعات يمثل خطوة مهمة نحو استقرار الأداء الأكاديمي والإداري، وخدمة مسيرة التعليم العالي بالبلاد.
سونا