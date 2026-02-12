وزير الإنتاج بغرب كردفان: خطط استثنائية لإدارة الموارد ودعم متضرري الحرب

أكد المدير العام لوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية غرب كردفان، الوزير المكلف المهندس محمود إسماعيل أحمد، أن الوزارة تعمل وفق رؤية استراتيجية مرنة للتعامل مع تحديات المرحلة الراهنة، بما يضمن استمرارية الأداء وخدمة سكان الولاية رغم الظروف الاستثنائية.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الثلاثاء بالمقر المؤقت للوزارة بمدينة الأبيض، وحضره مديرو الإدارات العامة ورؤساء الأقسام، حيث استعرض الوزير ملامح الخطة التشغيلية للمرحلة المقبلة، التي تركز بشكل أساسي على السياسات المتعلقة بالطوارئ الإنسانية وتوفير الدعم للنازحين والمتأثرين بالحرب.

وأوضح المهندس محمود إسماعيل أن الوزارة، بالتنسيق مع حكومة الولاية، تعمل على ابتكار حلول تقنية وإدارية لتطوير العمل الزراعي والحيواني في المناطق الآمنة، مع إعادة ترتيب الهياكل الإدارية لتكون أكثر استجابة لمتطلبات الواقع، مؤكداً أن رعاية العاملين وتحفيزهم تظل ضمن أولويات الوزارة لضمان تماسك المنظومة الإنتاجية.

ومن جهة أخرى، ثمن الوزير المكلف الانتصارات التي تحققها القوات المسلحة والقوات المساندة في كافة المحاور، لا سيما محور كردفان، مؤكداً أن هذه البطولات تشكل الصخرة التي ستتحطم عليها أحلام التمرد، مترحماً على أرواح الشهداء ومتمنياً الشفاء للجرحى والعودة للمفقودين.