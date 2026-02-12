بدء دورة متخصصة لتطوير الأداء الرقمي برعاية وزير الشباب والرياضة

بدأت أمس فعاليات الدورة التدريبية المتخصصة بعنوان “تطوير أداء وزراء ووكلاء الشباب والرياضة في التحول الرقمي والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي”، التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع مركز مايكرولاند للتدريب، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرات القيادات العليا ومواكبة التطورات التقنية الحديثة.

وتُقام الدورة تحت رعاية وزير الشباب والرياضة البروفيسور أحمد آدم أحمد، ويقدمها المدرب المهندس نزار حسن حسين أحمد، المدير العام لمركز مايكرولاند وسفير التحول الرقمي، عبر منصة “قوقل مييت” بنظام التدريب عن بُعد خلال الفترة من 11 – 13 فبراير 2026.

وتركز الدورة على تمكين القيادات من أدوات التحول الرقمي، وتعزيز الوعي بمتطلبات الأمن السيبراني لحماية البيانات والمؤسسات، إضافة إلى التعريف بتطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة قطاعي الشباب والرياضة وتطوير الخدمات المقدمة للشباب.

وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود الوزارة لتحديث منظومة العمل الإداري، ورفع كفاءة اتخاذ القرار، وبناء بيئة رقمية آمنة تدعم توجهات الدولة نحو الحكومة الإلكترونية والتحول المؤسسي الشامل.

سونا