البرهان يتسلم رسالة خطية من رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي

تسلم رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رسالة خطية من رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، السيد محمود علي يوسف.

​جاء ذلك لدى استقباله اليوم الجمعة، بمدينة بورتسودان، مبعوث الاتحاد الأفريقي لدى السودان، السفير محمد بلعيش، الذي قام بتسليمه الرسالة، وذلك بحضور وكيل وزارة الخارجية السفير معاوية عثمان.

​وأوضح المبعوث الأفريقي، في تصريح صحفي، أن اللقاء شكّل فرصة قيِّمة للتشاور حول أنجع السبل للدفع بالجهود المبذولة وطنياً وإقليمياً ودولياً لتأمين استقرار وأمن السودان، بوصفه بلداً محورياً في المنطقة وركيزة أساسية للمنظمة الأفريقية.

وأشار السفير بلعيش إلى أنه استمع لرؤية وتحليلات القيادة السودانية الرشيدة، بشأن تطورات الأوضاع وآفاق الحل، لا سيما خارطة الطريق المعلنة في فبراير الماضي.

​وشدد المبعوث على الالتزام التام والثابت لرئاسة المفوضية ومجلس السلم والأمن الأفريقي بدعم سيادة السودان ووحدته، مؤكداً أنه “لا مجال لوجود أي مؤسسة موازية على أرض السودان”.

وجدّد التأكيد على أهمية الحل السياسي السلمي عبر حوار وطني شامل، وهو ما تسعى إليه “الآلية الخماسية” المكونة من (الاتحاد الأفريقي، منظمة الإيقاد، الأمم المتحدة، جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي).

​وأكد السفير بلعيش أن الاعتداءات الممنهجة ضد المدنيين وقتل الأبرياء من قبل الدعم السريع، وتدمير البنى التحتية المدنية، هي أفعال مدانة بأشد العبارات، مشدداً على أن مرتكبيها لن يفلتوا من العقاب.

​وأوضح أن الاتحاد الأفريقي يولي أهمية قصوى لترقية الحوار بين الفرقاء السودانيين، وتعبئة الموارد لتخفيف المعاناة الإنسانية، قائلاً “نسعى مع الشركاء لإحلال السلام في ربوع السودان الواحد الموحد”، معرباً عن أمله في أن يكون العام الجديد عام سلام وازدهار ورفاه للشعب السوداني.

