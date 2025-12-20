مركز (إيلا) للقلب والقسطرة ببورتسودان يجري 40 عملية منذ افتتاحه في 28 نوفمبر 2025

أعلن استشاري أمراض القلب، البروفيسور يس محمد عبد الحي، رئيس الفريق الطبي المتكامل المختص بمركز (إيلا) لأمراض القلب والقسطرة ببورتسودان، أن إجمالي العمليات بالمركز منذ افتتاحه في 28 نوفمبر 2025 بلغ 40 عملية، شملت تركيب دعامات، وناظمة قلبية، وقسطرة تشخيصية، وقسطرة علاجية طارئة.

وأوضح أن العمليات شملت 32 عملية في شهر ديسمبر الجاري، وتم اليوم الجمعة إجراء 7 عمليات منها 6 قسطرة علاجية وعملية واحدة ناظمة قلبية.

وأشار إلى أن المركز يشهد حركة نشطة في إجراء العمليات لعدد من الحالات المختلفة، وذلك دعماً لتوطين العلاج داخل الولاية.

