زكاة الجزيرة تستضيف الملتقى الأول لمديري المصارف والمشروعات بالولايات

يستضيف ديوان الزكاة بولاية الجزيرة يوم غدا الأحد بمدني الملتقى الأول لمديري المصارف والمشروعات بالولايات .

وأعلن الأستاذ عصام الدين موسى أمين عام ديوان الزكاة بولاية الجزيرة في تصريح ل(سونا) أن الملتقى يأتي بمشاركة مولانا أحمد إبراهيم عبد الله الأمين العام لديوان الزكاة ويستمر لثلاثة أيام ويهدف لإستعراض أداء إدارات المصارف والمشروعات بأمانات ديوان الزكاة بالولايات في العام 2025 ومناقشة خطة الإدارات للعام 2026 وذلك لتعزيز جهود الأمانة العامة للزكاة لتجويد الأداء والنهوض بخدمات الديوان لتلبية إحتياجات الشرائح المستهدفة .