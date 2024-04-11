بمشاركة ميسي، إنتر ميامي يودع كأس أبطال الكونكاكاف أمام مونتيري المكسيكي





ودع إنتر ميامي الأمريكي، الذي يقوده ليونيل ميسي، بطولة كأس أبطال الكونكاكاف بعد هزيمته أمام فريق مونتيري المكسيكي.

وحقق فريق مونتيري المكسيكي تأهلاً لنصف نهائي البطولة بفوزه على إنتر ميامي بنتيجة 3-1 في مباراة الإياب لدور ربع النهائي، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 5-2.

سجل أهداف مونتيري كل من براندون فاسكيز وخيرمان بيرتيرامي وخيسوس جاياردو، بينما سجل الهدف الوحيد لإنتر ميامي اللاعب الباراجوياني دييجو جوميز.

بوابة فيتو