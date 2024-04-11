مصر.. آخر موعد لاستخراج بطاقة الإقامة للأجانب





كشف مصدر أمنى مصري، عن آخر موعد لاستخراج بطاقة الإقامة للأجانب، غير السياحية.

وأضاف المصدر: يمكن الحصول على بطاقة إعفاء الإقامة من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية وفروعها الجغرافية بجميع المحافظات.

وقررت السلطات تحديد نهاية شهر يونيو المقبل كآخر موعد لاستخراج بطاقات الإقامة، وفي حال عدم حمل الأجانب لبطاقات الإقامة، سيتم تعليق جميع الخدمات التي تقدمها الدولة للأجانب المعفيين من الحصول على إقامة في البلاد. وأوضح المصدر أن الأجانب الذين يقيمون بشكل غير قانوني في البلاد يجب عليهم تسوية أوضاعهم وتقنين إقامتهم بشرط وجود مستضيف مصري، مقابل دفع رسوم إدارية تبلغ 1000 دولار تودع في الحساب المخصص لذلك.

وأشار المصدر إلى ضرورة أن يتوجه الأجانب المعفيين من الإقامة إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية أو الأقسام التابعة لها لاستخراج بطاقات تسجيل لهم، والتي ستكون شرطًا للحصول على الخدمات التي تقدمها الدولة.

وناشد المصدر كافة الأجانب الذين يسعون للحصول على إقامة سياحية أو غير سياحية بتقديم إيصال يثبت تحويلهم للرسوم اللازمة، أو غرامات التأخير، أو تكاليف إصدار بطاقة الإقامة بالدولار أو بالعملات الأجنبية المتاحة في البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.

وتواصل الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية توفيق أوضاع الأجانب وإثبات الإقامة، والراغبين في الحصول على إذن السفر.

بوابة فيتو