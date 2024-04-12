كوندي: نجحنا في إيقاف مبابي





أبدى جوليس كوندي، مدافع برشلونة، سعادته بالانتصار (3-2) على مضيفه باريس سان جيرمان، مساء الأربعاء، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب “حديقة الأمراء”.

وأعرب كوندي في تصريحات نقلتها صحيفة “فوت ميركاتو” الفرنسية عن سعادته البالغة بالأداء الجماعي للفريق وأكد أن الانتصار جاء نتيجة جهد الجميع. وأضاف الفرنسي أنه كان من الصعب على كيليان مبابي تسجيل الأهداف، ولكن الفريق نجح في إيقافه بشكل ممتاز.

وأشار إلى أن هناك مباراة إياب آتية، وعلى الفريق تكرار الأداء نفسه ورفع مستوى أدائهم. ومن المقرر أن يُقام لقاء الإياب يوم الثلاثاء القادم على ملعب “مونتجويك” في برشلونة.

وسيتأهل الفريق الفائز من برشلونة وباريس سان جيرمان إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث سيلتقي مع الفريق الفائز من مباراة أتلتيكو مدريد وبوروسيا دورتموند.

وانتهت مباراة الذهاب التي أقيمت في إسبانيا بين أتلتيكو مدريد وبوروسيا دورتموند بفوز الفريق المحلي بنتيجة 2-1.

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