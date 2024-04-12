ألونسو يلمح إلى إمكانية تدريب ليفربول مستقبلًا





في تصريحات نقلها الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، قام تشابي ألونسو، مدرب نادي باير ليفركوزن بالحديث عن مستقبله مع الفريق الألماني من جديد.

ألونسو مرتبط بعقد مع نادي ليفركوزن حتى نهاية يونيو 2026. لقد درّب العديد من الأندية الكبرى في أوروبا مثل ريال مدريد وبايرن ميونخ وليفربول، وقرّر البقاء مع ليفركوزن في الموسم المقبل.

على الرغم من ذلك، فتح الباب لفكرة التدريب في الدوري الإنجليزي الممتاز في المستقبل، حيث صرّح: “في هذه اللحظة، لدي الكثير لأفكّر فيه، ولكن ما زلت شابًا كمدرب، وبالتأكيد هذه فرصة رائعة”. حسب التقارير، ألونسو يعطي الأولوية لبايرن ميونخ في حال قرر مغادرة ليفركوزن في المستقبل.

جريدة الرياض