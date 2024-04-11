سقوط “مسيرة” على مستشفى تحت الإنشاء





ذكر إيجور أرتامونوف، حاكم ليبيتسك أوبلاست في روسيا، أن طائرة مسيرة سقطت على مبنى مستشفى قيد الإنشاء في منطقة ليبيتسك في ساعات مبكرة من صباح يوم الخميس، مما تسبب في اندلاع حريق تم السيطرة عليه بسرعة.

وأضاف أرتامونوف في منشور على تيليجرام أنه لم يتم تسجيل أي إصابات أو أضرار. ولم يتم ذكر ما إذا كانت الطائرة المسيرة قد تم اعتراضها قبل سقوطها في بلدة دوبروي.

جريدة الرياض