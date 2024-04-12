مجدي عبد الغني: أنا أول لاعب عربي يسجد في الملاعب الأوروبية





تحدث مجدي عبدالغني، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر سابقًا، عن فترة احترافه في نادي بيرا مار البرتغالي.

وفي تصريحات تلفزيونية على فضائية “صدى البلد”، قال: “بدأت مسيرتي الاحترافية في نادي بيرا مار في عام 1988 بعد فترة قضيتها مع النادي. تم التعاقد معي رسميًا بعد ذلك وقدمت أداءً مميزًا مع الفريق البرتغالي، وكنت دائمًا أحرز أهدافًا في المباريات”.

وأضاف: “كنت أول لاعب عربي يسجد في الملاعب الأوروبية بعد تسجيل الأهداف. الجزائري رابح ماجر كان يلعب في الدوري البرتغالي قبل احترافي ولم يكن يسجد عند تسجيله للأهداف”.

المصري اليوم