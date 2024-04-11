على ستاد محمد بن زايد.. الهلال يقسو على الاتحاد ويتوج بطلا للسوبر السعودي





توج الهلال بطلًا لكأس الدرعية للسوبر السعودي، للمرة الرابعة في تاريخه، بعد فوزه الكبير (4-1) على الاتحاد، مساء الخميس، على ستاد محمد بن زايد في أبو ظبي.

تقدم الهلال في الدقيقة الخامسة عن طريق مالكوم أوليفيرا، لكن اتحاد جدة أدرك التعادل في الدقيقة 21 بتوقيع عبد الرزاق حمد الله. وسجل سالم الدوسري، الهدف الثاني للزعيم في الدقيقة 44، قبل أن يعزز مالكوم تقدم الفريق بهدف ثالث في الدقيقة 89، فيما سجل ناصر الدوسري هدفًا رابعًا في الدقيقة (90+6).

وعزز الهلال رقمه كأكثر فريق تتويجًا بالسوبر السعودي، متفوقًا على أي منافس آخر، بفارق لقبين على الأقل.

كووورة