أحمد داش: ««محمد رمضان تلقائي وكلامه في المشاهد واقعي»





كشف الفنان أحمد داش عن مشاركته مع الفنان محمد رمضان، وتحدث عن نجاح مسلسله جعفر العمدة.

خلال مشاركته في برنامج “معكم منى الشاذلي” على قناة ON، أشاد أحمد داش بطبيعة وأسلوب العمل لدى محمد رمضان، موضحًا أنه يظهر بشكل طبيعي في أدائه وعمله، ويتمتع بسهولة في التعامل مع الحياة، مما يجعل أداءه في المشاهد واقعيًا ومناسبًا.

وأشاد داش بنجاح مسلسل “جعفر العمدة” الذي عُرض خلال شهر رمضان الماضي، موضحًا أن القصة التي تدور حول البحث عن الأب من قبل الابن وعكسًا كانت جميلة ومثيرة.

من جانب آخر، قام محمد رمضان بنشر بوسترات غير رسمية لفيلمه القادم “أسد” على حسابه الشخصي في موقع Instagram، وأعرب عن سعادته بتفاعل الجمهور وتوقعاتهم لشخصيته في الفيلم، مشيدًا بالتصميمات التي أنتجها الجمهور، ومؤكدًا أن حماسهم يُحفزه كثيرًا في مرحلة التحضير للفيلم.

“أسد” هو فيلم من إنتاج موسى أبوطالب، وتأليف محمد وشيرين وخالد دياب، وإخراج محمد دياب، ويشارك في بطولته مجموعة من النجوم، بما في ذلك ماجد الكدواني، وخالد الصاوي، وشريف سلامة، وأحمد عبدالحميد.

المصري اليوم