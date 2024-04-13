عمرو مصطفى: «بحب الرئيس الراحل حسني مبارك وأولاده جدا»





عبر الفنان عمرو مصطفى عن حبه للرئيس الراحل محمد حسنى مبارك وأولاده، قائلا: «بحب الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك وأولاده جدا واللواء الراحل عمر سليمان وكنت أول من انتظر جثمانه في المطار عقب وفاته».

وخلال مشاركته في بودكاست “بيج تايم”، أوضح الإعلامي عمرو أديب والمطربة أصالة النقاش حول حقوق الملكية الفكرية في الأغاني، حيث أشار أديب إلى أنه يحصل على نسبة من أرباح الأغاني التي يلحنها أو يألفها بالتنسيق مع المطربين الذين يتعاون معه، ويمتد هذا الحق لمدى الحياة.

من جانبها، أكدت أصالة على أهمية أن تخرج الأغنية من القلب لتكون صادقة ومؤثرة، مشيرة إلى أنها تعمل بتأمل وعمق قبل تقديم أعمالها، مع التعاون مع الشعراء لتجسيد مشاعرها ورؤيتها في الأغنية، وأشارت إلى التزامها بتقديم المزيد من الأعمال الوطنية التي تنعكس فيها حالة البلد.

عمرو مصطفى، من جانبه، قد أكد سابقاً أن الأغنية الوطنية يجب أن تنبع من القلب لتكون مؤثرة وصادقة، وأشار إلى أنه يأخذ في اعتباره حالة البلد ومشاعر الناس قبل تأليف أغانيه، وأكد استمراره في تقديم المزيد من الأعمال التي تعبر عن روح الوطنية والإحساس بالوطن.

المصري اليوم