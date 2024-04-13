شاهد بالفيديو .. “الحرب لن توقف نبض الحياة فينا” شباب بأحد أحياء أم درمان القديمة يمارسون كرة القدم





قام شباب بأحد أحياء أم درمان القديمة بلعب كرة القدم، وذلك رغم أجواء الحرب التي يعيشها السودان.

وكانت القوات المسلحة السودانية دخلت المنطقة وبسطت سيطرتها وطردت مليشيا الدعم السريع منها وأعادت الأمان وبدأ المواطنون في العودة لمنازلهم.

وتفاعل رواد شبكات التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو المتداول للعب كرة القدم في أمدرمان، بحسب رصد محرر “النيلين”، وقال بعضهم بأن الحرب لن توقف نبض الحياة فينا، وبأنه لا تستطيع أي جهة بأن تكسر إرادة وصمود الشعب السوداني، وتثنيه عن وقفته مع قواته المسلحة.

ويخوض الجيش السوداني قتالاً منذ 15 أبريل من العام 2023 لإنهاء تمرد الدعم السريع، وسط مساندة شعبية واسعة ومجموعات من حركات الكفاح المسلح.

شاهد الفيديو:

رصد وتحرير – “النيلين”