أخذ ابنه معه.. أول “فسحة” للأمير وليام بعد تشخيص إصابة زوجته بالسرطان





في أول ظهور له لا يتعلق بأي فعاليات رسمية، وإنما لقضاء وقت ممتع، منذ الإعلان عن إصابة زوجته بالسرطان، حضر ولي العهد البريطاني، الأمير ويليام، المباراة التي جمعت فريقه المفضل، أستون فيلا الإنكليزي، ضد نظيره الفرنسي، ليل، في إطار بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وفقًا لصحيفة “تلغراف” اللندنية، شوهد ويليام، دوق كامبريدج، برفقة ابنه الأكبر، الأمير جورج، في مدرجات استاد “فيلا بارك” في برمنغهام، حيث كانا يشجعان فريقهم المفضل، أستون فيلا، الذي تمكن من تحقيق الفوز على فريق فرنسي بنتيجة هدفين مقابل هدف في مباراة ذهاب ربع نهائي “يوروبا ليغ”.

وارتدى الأمير جورج وشاح فريق أستون فيلا، في حين احتفل والده بسعادة بعد تسجيل هدف الفوز.

في 22 مارس، أعلنت كيت ميدلتون، دوقة كامبريدج (42 عامًا)، خضوعها لعلاج لمرض السرطان في رسالة فيديو مؤثرة. ولم يحضر هي وزوجها وأطفالهما الثلاثة قداس عيد الفصح في كنيسة القديس جورج في قلعة وندسور بعد الإعلان عن مرضها، على الرغم من حضورهم للقداس في العام الماضي.

ويعرف أن الأمير ويليام من محبي كرة القدم منذ زمن بعيد، وقد نشر يوم الأربعاء رسالة عبر تطبيق إنستغرام ليشيد باللاعبة الإنجليزية راشيل دالي التي أعلنت اعتزالها اللعب الدولي لكرة القدم.

وقال ويليام في تلك الرسالة، التي تعد أول ظهور له على منصات التواصل الاجتماعي منذ إصابة كيت بالسرطان: “شكراً لك على العديد من العروض التي لا تُنسى، وفي انتظار الكثير من الأهداف مع أستون فيلا الآن”.

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