بالفيديو.. شاب من جورجيا يعلن إسلامه في أحد مساجد قطر ودكتور جامعي يكشف السبب





نشر د.سلطان الهاشمي الأستاذ المشارك بقسم الفقه بكلية الشريعة في جامعة قطر مقطع فيديو يوثق لحظة إعلان شاب من جورجيا إسلامه في قطر.

وأعلن الهاشمي عبر فيديو نشره على حسابه في منصة إكس، عن إسلام أحد الأخوة من جورجيا واسمه جورج، وذلك بعد صلاة الجمعة في مسجد الشيخة موزة بنت علي بن سعود آل ثاني، وأشار إلى أنه كان بفضل الله وتوفيقه.

وأوضح الهاشمي أن سبب إسلام جورج يعود إلى المعاملة الحسنة والأخلاق العالية التي يظهرها المسلمون، بالإضافة إلى السكينة والراحة النفسية التي يجدها المسلمون خلال شهر رمضان. وأكد أن جورج هو طالب في مركز قطر لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها بجامعة قطر.

وبشكل دوري تعلن مراكز الدعوة في قطر إشهار أشخاص من الوافدين أو المقيمين إسلامهم، فيما أفادت إحصائيات محلية سابقة بأن نحو 2000 شخص يشهرون إسلامهم سنويًا في دولة قطر.

بفضل الله وتوفيقه أشهر أحد الأخوة من جورجيا إسلامه اليوم بعد صلاة الجمعة بمسجد الشيخة موزة بنت علي بن سعود آل ثاني.

وقال أن سبب إسلامه المعاملة الحسنة والأخلاق العالية عند المسلمين ، إضافة للسكينة والراحة النفسية التي يعيشها المسلمون في شهر رمضان.

والأخ جورج هو طالب بمركز. قطر… pic.twitter.com/NzFvmH9Kdm — د.سلطان الهاشمي (@drsalhashmi) April 12, 2024

الشرق القطرية