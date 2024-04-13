شاهد بالفيديو.. على أنغام الفنانة مروة الدولية وفي أول أيام العيد.. مصريون وسودانيون يتجمعون بالمئات ويتشاركون الرقص في الشارع العام بحي فيصل بالقاهرة





تناقلت صفحات تنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو حظي بمشاهدات ومشاركات عالية من قبل المتابعين.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المئات من المصريين والسودانيين وهم يتجمعون في أول أيام عيد الفطر المبارك, بإحدى المحلات في الشارع العام.

وتبادل أبناء النيل الرقص على أنغام الفنانة السودانية مروة الدولية, خلال افتتاح أحد المطاعم السودانية بحي فيصل بالعاصمة المصرية القاهرة وفقاً لما ذكر المتابعون.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين