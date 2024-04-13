شاهد بالفيديو.. خلال مخاطبته جنود القوات المسلحة.. الفريق أول ياسر العطا: (عينك فوقو تركب فوقو) وسنقوم بفتح كل طرق الخرطوم خلال الأيام القليلة القادمة





خاطب الفريق أول ياسر العطا, مساعد القائد العام للقوات المسلحة السودانية، وعضو مجلس السيادة السوداني عدد من الجنود.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد بشر العطا, بافتتاح كل طرق العاصمة الخرطوم خلال الأيام القليلة القادمة.

وقال مساعد القائد العام للقوات المسلحة: ما بنقول دي أسرار عمليات لكن نقول (عينك فوقو تركب فوقو) وسط هتافات الجنود.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين