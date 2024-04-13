شاهد بالفيديو.. تغنى لهم بجلالات عسكرية.. الفنان عاطف السماني يلهب حماس كتيبة من الجيش والجمهور يطالب بتكريمه: (فنان تجري الوطنية في عروقه والوحيد الذي يستحق التكريم)





حظي الفنان السوداني الشاب عاطف السماني, بإشادات كبيرة من قبل جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان وذلك بعد ظهوره في مقطع فيديو متداول.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهر السماني, وهو في المقطع وهو يغني لكتيبة من الجيش بجلالات عسكرية ألهبت حماسهم.

وبعد انتشار المقطع تسابق المتابعون على الإشادة بالمطرب صاحب الصوت الجميل مطالين بتكريمه, حيث كتب أحد المتابعين: (فنان تجري الوطنية في عروقه والوحيد الذي يستحق التكريم).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين