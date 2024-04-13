شاهد بالفيديو.. وسط سخرية المتابعين.. أفرد من قوات الدعم السريع يرقصون داخل أحد المنازل الفخمة بالخرطوم على أنغام أغنيتهم المفضلة (كروزر الحوامة محبوبك الدعامة)





نشر أحد النشطاء التابعين لقوات الدعم السريع بالسودان مقطع فيديو حظي بسخرية كبيرة من قبل المتابعين له.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع الذي قام بنشره الناشط اثنين من أفراد قوات الدعم السريع وهم يرقصون داخل أحد المنازل الفخمة بالخرطوم.

ورقص أفراد الدعم السريع الذين ظهروا في قمة سعادتهم على أنغام أغنيتهم المفضلة (كروزر الحوامة محبوبك الدعامة).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين