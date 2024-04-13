شاهد بالفيديو.. مذيع قناة العربية يكشف أسرار قد تعرفها لأول مرة عن الفنانة السودانية هدى عربي (أستاذة لغة انجليزية وتحب مطربة إماراتية وتعشق فيروز وتكره البامية)





كشف مذيع قناة العربية الفلسطيني “ليث”, عن أسرار قد لا يعرفها الكثيرون عن المطربة السودانية الشهيرة هدى عربي.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد حلت سلطانة الطرب السوداني هدى عربي, ضيفة على قناة العربية قبل عدة أيام.

وكشف “ليث” في المعلومات التي تحصل عليها من مقربون للفنانة أنها تحب أن تحجرب الأكل بأشكاله, في الوقت الذي تحب فيه أكل “البامية”.

كما أنها لا تجامل وحكى موقف لها عندما تمت دعوتها في إحدى المناسبات ووجدت “البامية” لكنها رفضت أن تأكلها.

وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فقد كشف مذيع قناة العربية عن أن حب هدى عربي, للمطربة الإماراتية أحلام والجزائرية وردة واللبنانية فيروز.

وطلب “ليث” من الفنانة السودانية الشهيرة أن تغنى باللغة الإنجليزية خصوصاً وأنها أستاذة لغة إنجليزية, لكنها تغنت له بأغنية عربية لأول مرة وفقاً لما ذكرت.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين