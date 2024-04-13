شاهد بالفيديو.. قناص الجيش الشهير “هيثم الخلا” يظهر بنيولوك جديد ويتوعد “الدعامة”: رجع الوجع وشعارنا الجديد (بلو ودبل لو)





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو حديث لفدائي وقناص القوات المسلحة السودانية وسلاح المدرعات “هيثم الخلا”.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهر القناص الشهير رفقة عدد من زملائه بقوات الدعمل الخاص بالقوات المسلحة.

وتوعد الفدائي هيثم الخلا, الذي ظهر بنيولوك جديد قوات الدعم السريع بالحسم قائلاً: “رجع الوجع” ومؤكداً أن شعارهم الجديد كما قال القائد العام البرهان: (بلو ودبل لو).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين