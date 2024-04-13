شاهد بالفيديو.. الكوميديان السوداني الشهير “فضيل” يسخر من قوات الدعم السريع بعد أن تعرض للشفشفة (عاوزين تستروا الديقراطية بملابسي؟ انتو ديمقراطيتكم دي قاعدة “ميطي” ولا شنو؟)





قام الممثل والكوميديان السوداني المعروف عبد الله عبد السلام الشهير باسم “فضيل”, بتصوير مشهد كوميدي أثار ضحكات جمهور مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد جسد الكوميديان الشهير شخصية مواطن تعرض للنهب و”الشفشفة” من قوات الدعم السريع رفقة زوجته.

حيث قامت القوات بنهب كل ما يملك بغرض الديمقراطية, وبعد أن نهبوا ملابسه سألهم: (هدومي عاوزين بيها شنو كمان؟ ليجيبوه عاوزين نستر بيها الديمقراطية, ليرد عليهم: انتو ديمقراطيتكم دي قاعدة “ميطي” ولا شنو؟).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين