شاهد بالفيديو.. عودة المخابز للعمل وعودة الحياة لطبيعتها بحي “بانت” بأم درمان وسكان الحي يبشرون جيرانهم النازحون ويطالبونهم بالعودة لمنازلهم





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو حمل بشريات خير لسكان مدينة أم درمان وتحديداً حي بانت والذي كان قد شهد معارك عنيفة بين الجيش والدعم السريع.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد وثق مصور المقطع لعودة الحياة لطبيعتها بحي “بانت” العريق والذي شهد عودة المخابز بالحي للعمل بصورة طبيعية.

وطمأن أحد المواطنين سكان الحي من الذين نزحوا بهدوء الأحوال وعودة الحي لسابق عهده, مطالبا جيرانه بالعودة لمنازلهم.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين