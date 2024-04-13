شاهد بالصورة والفيديو.. بأزياء مثيرة للجدل الفنانة السودانية “جواهر” تشعل حفل غنائي بالقاهرة بالإنشاد “الترند” (براؤون يا رسول الله)





أشعلت المطربة السودانية الشهيرة “جواهر” حفل غنائي خاص لها حضره جمهور غفير بالعاصمة المصرية القاهرة.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد ظهرت المطربة التي تقيم في مصر منذ فترة طويلة وهي تغني في الحفل الخاص بأزياء وصفها المتابعون بالمثيرة للجدل عبارة عن “بنطلون” ضيق ومحذق.

ولفتت الفنانة “جواهر” أنظار جمهور مواقع التواصل الاجتماعي الذي تابع الحفل بعد تم نقله “لايف” عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, بترديدها الانشاد “الترند” هذه الأيام (براؤون يا رسول الله).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين