خالد سلك بيكره الحقيقة وبيحب يحُك دقنو لمن يكذب
قحط بتكره الانتخابات والإنتخابات عارفه إنو قحط كيسها فاضي .. الجيش بيكره التنظير والتنظير عارف إنو الجيش بيكتمها فيهو لو كتر … الإسلاميين بيكرهوا الشيوعين والشيوعين عارفين إنو الإسلاميين بيكرهوهم الإثنين ممكن يتفقوا سوا … حميدتي بيكره المتعلميين والمتعلمين عارفين إنو جيب حميدتي أقيم منو هو زاتو … الشعب السوداني بيكره الملل والملل عارف إنو الشعب لو كٍرهوا حيحركا لي زول … جعفر حسن بيكره أردول وأردول عارف إنو سبب الكراهية تفكيك الإطاري…
ود الفكي بيكره المنقه لأنها رفضت تخش الميزانيه
وجدي بيكره الشاشات لأنها إتفكت بي حديدتها
خالد سلك بيكره الحقيقة وبيحب يحُك دقنو لمن يكذب
مناع بيكره الناس البتشوف وشو معفص
نصرالدين مريسه بيكره البلح
نصرالدين كنائس بيكره أحمد هارون
أنا بكرًه … السافنا ….
تبيان توفيق الماحي
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