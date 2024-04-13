ختان 200 طفل من الايتام والوافدين بربك





شارك الدكتور الزين سعد أدم المدير العام الوزير المكلف لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية النيل الابيض والاستاذ النور مصطفى رزق الله الأمين العام لديوان الزكاة بالولاية والدكتور مبارك الطيب المدير التنفيذي لمنظمة عشانك ياوطن ، شاركوا في اليوم في الحفل الذي أقامته منظمة عشانك ي وطن للسلام والتنمية للختان الجماعي للايتام وابناء الوافدين بمدرسة المهدية بمربع ٢٩ بربك والذي استهدف لعدد ٢٠٠ طفل.

بحضور الاستاذ اسماعيل علي مدير الادارة العامة للطواري ومكافحة الاوبئة والاستاذ محمدالحسن عبدالرحمن المدير الاداري بوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بالولاية .

وجَّه وزير الصحة والتنمية الاجتماعية التحية لجهود القوات المسلحة ونقل تحيات الوالي عمر الخليفة، الذي ظل متفهمًا لأمور الوافدين والأيتام. كما أكد استمرار الولاية في دعم ورعاية الوافدين من خلال البرامج العلاجية والصحية والاجتماعية.

وأشار إلى أن هذا الاحتفال يأتي تتويجًا للشراكة مع ديوان الزكاة ومنظمة “عشانك ياوطن” للسلام والتنمية في البرامج الاجتماعية. وأوضح الوزير المكلف أن الوزارة قدمت كل الدعم اللازم لعمليات ختان 200 طفل، وثمَّن الدور المجتمعي لديوان الزكاة ومنظمة “عشانك ياوطن”، داعيًا المنظمات إلى المساهمة الفاعلة والداعمة في المجتمع.

من جانبه، أكد الأستاذ النور مصطفى رزق الله، أمين ديوان الزكاة، أن الديوان يشهد نشاطًا واسعًا في العمل الاجتماعي، ووعد بمواصلة دعم جميع الأنشطة الاجتماعية. وأشار مدير الديوان إلى اهتمامهم بالأطفال كأمل البلاد وقادة المستقبل، معتبرًا إياهم عنصرًا أساسيًا للوطن في المستقبل.

وفي سياق متصل، أوضح الدكتور مبارك الطيب، المدير التنفيذي لمنظمة “عشانك ياوطن” للسلام والتنمية، أن الاحتفال يعد انطلاقة قوية لخطة المنظمة التي تهدف إلى ختان 500 طفل.

وأشاد بالدور الكبير والدعم من وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية وجهود ديوان الزكاة ودعمهم في انجاح البرنامج.

سونا