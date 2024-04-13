موعد الضربة اقترب.. إيران تحذر الدول من فتح الأجواء أمام إسرائيل





أكد وزير الدفاع الإيراني، محمد رضا قرائي أشتياني، أن أي دولة تسمح للكيان الإسرائيلي بالاستفادة من أجوائها أو أراضيها لضرب إيران ستواجه رداً حازماً وصارماً من إيران.

وأكد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، جواد كريمي قدوسي، أنه بعد تعرض الكيان الصهيوني للعقاب في الساعات القادمة، سيتم توجيه رد قوي من إيران يفهمه الجميع، وسيتم ذلك بواسطة الصواريخ الإيرانية المتطورة مثل “سجيل” و”خيبر شكن” و”شهاب”، في حال قام الكيان الصهيوني باغتيال أي شخصية من جبهة المقاومة في أي مكان بالعالم.

وفي رده على ذلك، نشر العميد عباس نيلفروشان، نائب شؤون العمليات في الحرس الثوري الإيراني، تغريدة على منصة “تويتر” تحمل عبارة “الوعد الصادق”، مع صورة لصاروخ مرسوم باللون الأحمر.

يشار إلى أن صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية أفادت قبل يومين أن إيران أوقفت ردا عسكريا كبيرا على إسرائيل في اللحظات الاخيرة بعد تحذير أمريكي لطهران بأن واشنطن ملزمة بالدفاع عن إسرائيل.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادرها أن “هناك دلائل متزايدة على أن إيران كانت تستعد في الأيام الأخيرة لضربة انتقامية ضد إسرائيل ردا على اغتيال 7 من عناصر الحرس الثوري الإيراني بينهم العميد قائد فيلق القدس في سوريا ولبنان محمد رضا زاهدي والعميد محمد هادي حاجي رحيمي في قصف استهدف قنصلية إيران في دمش

الشرق القطرية