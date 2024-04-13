حصان يهرب من الإسطبل وينتظر القطار في المحطة – صور





مسافرون ينتظرون وصول القطار في إحدى محطات السكك الحديد في ضواحي مدينة سيدني الأسترالية فاجأهم وجود حصان على الرصيف، بحسب ما أفاد مسؤولو النقل المحليون. دخل الحصان السباق إلى المحطة بمفرده وبدأ في التجول على طول رصيف الانتظار، وفقًا لمقاطع الفيديو التي أظهرتها كاميرات المراقبة.

أوضح مسؤولو النقل المحليون أن الحيوان، الذي كان مغطى ببطانية، هرب من إسطبلات قريبة. وبسبب وجود الحصان، اضطر المسؤولون إلى إبقاء أبواب القطار مغلقة، خشية صعود الحيوان إليه.

بعدما تنزه الحصان على الرصيف نحو 17 دقيقة، صعد في نهاية المطاف ولكن ليس إلى القطار بل إلى مقطورة خاصة، بعدما حضر سائسه إلى المكان.

ووصف مات لونغلاند، المدير العام لشبكة السكك الحديد المحلية “سيدني ترينز”، حادثة الحيوان هذه بأنها “غير مألوفة”.

أما جو هايلين، وزير النقل في ولاية نيو ساوث ويلز، فعلّق قائلاً “لا يُشاهَد كل يوم حصان على الرصيف”.

صحيفة الاتحاد