بعد إغلاق السفارة فى طهران.. الخارجية الهولندية تغلق قنصليتها فى أربيل





ذكرت وسائل إعلامية أن وزارة الخارجية الهولندية أعلنت إغلاق قنصليتها في أربيل، وفقًا لتقرير عاجل من قناة “القاهرة الإخبارية”. ونقلت القناة عن وكالة “رويترز” أن هولندا تعتزم إغلاق سفارتها في طهران غدًا كإجراء احترازي.

وأوضحت وزارة الخارجية الهولندية أنها ستُصدر قرارها بشأن إعادة فتح السفارة يوم الأحد، مع العلم أن القرار سيُنفذ يوم الاثنين.

جريدة الدستور