بدء مهرجان أزهار التوليب في إسطنبول





بدأ في إسطنبول مهرجان أزهار التوليب حيث تتزين حدائق وساحات المدينة بآلاف الزهور الملونة فضلًا عن مجموعة من أجمل الأزهار الملونة في حديقتي “إميرجان” و “غولهان”، ويستمر على مدى 30 يومًا، في انعكاس لجمال الطبيعة.

وفقًا لتصريح ياوز أوزترك، المسؤول الإعلامي في بلدية إسطنبول، فإن العديد من المحميات والحدائق والساحات في المدينة يتحولون خلال هذا الشهر إلى مسارح للعديد من الفعاليات والأنشطة. تتضمن هذه الفعاليات ندوات وعروضًا حية وبيعًا لنماذج ورسومات لأزهار التوليب، بالإضافة إلى معارض أخرى ضمن إطار المهرجان.

وتُعرف زهرة التوليب باسم “لاله” في اللغة التركية، وتحظى بشهرة وأهمية كبيرة بين الأتراك. فهي تشكل جزءًا من شعار بلدية إسطنبول الكبرى. يعود أصل أزهار التوليب إلى آسيا الوسطى حيث جلبها الأتراك معهم إلى الأناضول، وانتشرت في أوروبا في القرن السادس عشر.

كما سُمي أحد عهود الدولة العثمانية بعهد التوليب وهي الفترة الممتدة من 1718 إلى 1730، حيث ساد السلام بعد توقيع معاهدة مع الإمبراطورية النمساوية، ما أتاح المجال لإيلاء مزيد من الاهتمام بالجوانب الجمالية.

جريدة عمان