محمد صلاح في ورطة.. البقاء أو الرحيل وليفربول ينتظر القرار





لازال محمد صلاح هو الاسم الأبرز في عالم الانتقالات الصيف المقبل بعدما تحددت بنسبة كبيرة صفقة النجم الفرنسي امبابي، حيث ينتظر الجمهور المصري وفريق ليفربول مصير انتقال محمد صلاح وهل سيبقى موسما إضافيا مع الريدز أم سينتقل إلى الدوري السعودي.

تقارير إنجليزية تشير إلى أن ليفربول يسعى إلى الحصول على قرار سريع من محمد صلاح بخصوص مستقبله مع الفريق. تسعى إدارة النادي إلى تحديد الخطوات اللازمة في حال قرر صلاح الرحيل، بحثًا عن بديل مناسب خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وعلى الرغم من رفض العرض السابق بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني من اتحاد جدة، يدرك النادي أن الظروف قد تغيرت، خاصة مع اقتراب صلاح من نهاية عقده وانخفاض قيمته السوقية المحتملة. ومع ذلك، لا يزال صلاح يظل هدافًا أساسيًا في صفوف الفريق، مما يجعل الوضع معقدًا.

وعلى الرغم من ذلك، فإن ليفربول لا يزال في موقف تفاوضي قوي حيث تدرك الإدارة أن الدوري السعودي حريص بقوة على استقطاب محمد صلاح بعد فشل مساعيهم العام الماضي، كما أنهم حريصون للحصول على مزيد من الوقت لإيجاد بديل إذا شعر النجم المصري أن هذا الصيف هو الوقت المناسب للشروع في تحدي جديد.

وكان محمد صلاح قد ارتبط بقوة بخطوة الرحيل عن ليفربول، الصيف الماضي، بعدما حاول الدوري السعودي استقطابه، وسعى نادي اتحاد جدة بكل قوته إلى الظفر بخدمات النجم صاحب الـ31 عاما، ولكن ليفربول لم يوافق على رحيله، لتفشل الصفقة.

الإمارات اليوم