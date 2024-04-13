مصدر بالصحة يكشف سبب وفاة شيرين سيف النصر: امتنعت عن الأكل في آخر أيامها





أعلن مصدر مطلع في وزارة الصحة، السبب وراء وفاء الفنانة شيرين سيف النصر، والتي توفيت صباح السبت 13 أبريل 2024، عن عمر يناهز 56 عامًا.

وقال المصدر إن الفنانة شيرين سيف النصر امتنعت عن الأكل في الفترة الأخيرة قبل وفاتها، بالإضافة إلى تعرضها لوعكة صحية، ما أدى إلى إصابتها بهبوط حاد في الدورة الدموية تسبب في وفاتها صباح اليوم داخل منزلها.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن شقيق الفنانة شيرين سيف النصر، وفاة شقيقته عن عمر ناهز 56 عامًا، وذلك عبر منشور كتبه على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وأوضح شريف شقيق شيرين سيف النصر، أنه تم أداء صلاة الجنازة على شقيقته ودفنها في مقابر العائلة عصر اليوم.

وفاة شيرين سيف النصر

وفي سياق متصل، أعرب الفنان أحمد عبد العزيز، عن حزنه بعد وفاة الفنانة شيرين سيف النصر، والتي رحلت عن عالمنا نتيجة إصابتها بهبوط حاد في الدورة الدموية.

وقال أحمد عبد العزيز: الله يرحمها كانت فنانة جميلة شكلًا وموضوعًا.. أنا فوجئت ولسه عارف خبر وفاتها وزعلت عليها لأني معتقدش إن سنها كبير.

القاهرة 24