تقارير: إيران تطلق صواريخ باليستية مجنحة تجاه إسرائيل





كشفت وسائل إعلام عبرية وإيرانية، أن إيران أطلقت صواريخ مجنحة تجاه إسرائيل تزامنًا مع بدء الهجوم ضد أهداف إسرائيلية عبر إطلاق طائرات مسيرة مساء السبت رابع أيام عيد الفطر المبارك.

وسائل إعلام إسرائيلية أفادت بأن إيران أطلقت صواريخ مجنحة تجاه إسرائيل في وقت متزامن مع بدء الهجوم الموسع عبر إطلاق الطائرات المسيرة.

ومن جانبها، أشارت وسائل إعلام إيرانية إلى توقعات بزيادة في عدد الصواريخ الباليستية الموجهة نحو إسرائيل في ساعات الصباح الباكر، بعد أن أطلقت طائرات مسيرة من إيران والعراق واليمن ضد أهداف إسرائيلية. قبل ذلك، شهدت إسرائيل إغلاق المجال الجوي بالتعاون مع إسران لمدة 10 أيام، في خضم التوترات الإقليمية، كما أعلنت الهيئة المعنية في الأردن إغلاق المجال الجوي لحركة الطائرات القادمة والمغادرة نظرًا للأوضاع الراهنة في المنطقة.

القاهرة 24