تعليق ناري من مدير العلاقات العامة بالزمالك على واقعة خالد مرتجي ومريم مصطفى – صورة





علق شريف منير حسن مدير العلاقات العامة في نادي الزمالك على واقعة رفض خالد مرتجي أمين صندوق الأهلي مصافحة مريم مصطفى لاعبة الكرة الطائرة سيدات في القلعة البيضاء.

وكتب شريف منير حسن عبر حسابه الرسمي على فيس بوك: سؤال لـ الدكتور أشرف صبحي والمسئولين، يرضيكوا اللي يشوف إمام عاشور يديله بالجزمة مثلا يعني؟

الزمالك حقق المركز الثالث في بطولة كأس مصر للكرة الطائرة للسيدات بفوزه على فريق وادي دجلة، ولكنه خسر أمام فريق الشمس في مباراة نصف النهائي. فيما رصدت الكاميرات خلال نهائي البطولة بين الأهلي والشمس، تجاهل خالد مرتجي، أمين صندوق مجلس إدارة الأهلي، مصافحة مريم مصطفى، لاعبة فريق الزمالك للكرة الطائرة للسيدات. ورغم أن مريم مصطفى مدت يدها للمصافحة، إلا أن مرتجي لم يستجب، مما أثار انتباه الحضور، بينهم والدتها هناء حمزة.

وفي السياق ذاته، تعود الأزمة بين اللاعبة مريم مصطفى والنادي الأهلي، بعد أن جددت تعاقدها مع الأهلي لمدة 4 سنوات، ثم طعنت اللاعبة بالتزوير، بعد أن طلبت فسخ التعاقد مع الأهلي من أجل الانتقال إلى نادي الزمالك، وفي المقابل قدم الأهلي شكوى للجنة الأولمبية واتحاد الطائرة، وطعنت اللاعبة بالتزوير في العقد.

القاهرة 24